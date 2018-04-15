МИД: рано или поздно Вашингтону придется договариваться с Москвой

Военно-технологический вес США неизменно падает, и Вашингтону придется договариваться с Москвой. Об этом на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике заявил директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков, передает РИА «Новости».

«Рано или поздно нашим американским коллегам придется с нами договариваться. Причем им, наверное, полезнее было бы сделать рано, а не поздно. Так как военно-технологический вес США в глобальном раскладе сил неизменно падает. И нельзя исключать, что через какой-то серьезный промежуток времени с Вашингтоном можно будет вести другой разговор», — сказал Ермаков.

Он также подчеркнул, что Россия в любой момент готова на контакты по стратегическому диалогу с США.