Опрос показал слабую поддержку британцами действий Мэй по Сирии

Решение Лондона нанести ракетный удар по Сирии поддержали 36% британцев, в то время как 40% из них высказались против, а 24% не смогли определиться. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Survation.

Помимо этого, 54% посчитали, что премьер-министр Тереза Мэй должна была провести дебаты в парламенте, прежде чем отдавать приказ о нанесении ударов. 30% придерживаются противоположной точки зрения.

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Опрос показал, что 45% британцев выступают против дальнейших военных шагов страны по Сирии, 30% такие меры поддерживают, 25% не смогли дать ответ.

Исследование проводилось среди 2060 совершеннолетних граждан страны 14 апреля.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по сирийской территории в ответ на предполагаемую химатаку в сирийской Думе.