Рогозин: Россия не будет сворачивать миротворческую миссию в Приднестровье

Россия не пойдет на сворачивание своей миротворческой миссии в Приднестровье. Об этом написал на своей странице в фейсбуке вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

«Мы не допустим деградации статуса Приднестровья, где проживают наши соотечественники и сограждане, и не пойдем на сворачивание нашей миротворческой миссии», — написал Рогозин.

Реклама

По его словам, российские власти находятся в постоянном контакте с президентом, правительством и Верховным советом Приднестровья для решения проблем, которые «создаются Кишиневом и Западом для ужесточения блокады этой непризнанной республики».

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что возвращение Приднестровья в состав Молдавии возможно только при условии сохранения добрых отношений с Россией.