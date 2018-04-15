СМИ сообщили о 20 погибших при взрыве на юге Алеппо

В Сирии 20 человек погибли в результате взрыва на юге Алеппо. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на источник.

По данным телеканала, взрыв прогремел в тренировочном лагере Ирана на юге Алеппо. При этом в районе взрыва в небе были замечены самолеты, но их принадлежность неизвестна.

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Как отмечается, на место инцидента прибывают машины скорой помощи.

Ранее сообщалось, что ливанская военизированная организация «Хезболла» опровергла сообщения о взрыве около Алеппо.

14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.