СМИ сообщили о 20 погибших при взрыве на юге Алеппо
В Сирии 20 человек погибли в результате взрыва на юге Алеппо. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на источник.
По данным телеканала, взрыв прогремел в тренировочном лагере Ирана на юге Алеппо. При этом в районе взрыва в небе были замечены самолеты, но их принадлежность неизвестна.
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Как отмечается, на место инцидента прибывают машины скорой помощи.
Ранее сообщалось, что ливанская военизированная организация «Хезболла» опровергла сообщения о взрыве около Алеппо.
14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.