Пушков об ударах по Сирии: США платят за НАТО и получают поддержку

Член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере заявил, что некоторые страны одобрили удары США по Сирии, поскольку Соединенные Штаты «платят за НАТО».

«Не сомневался, что все страны НАТО одобрят удары по Сирии. Ни к международному праву, ни к «самостоятельности» стран-членов это отношения не имеет: США платят за НАТО - получают поддержку в нужных им ситуациях», — написал Пушков.

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По его словам, «для этого НАТО и создавали, чтобы держать в узде союзников США».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены блока поддержали операцию США, Великобритании и Франции в Сирии.

14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.