Трамп и Макрон: удары по Сирии были «успешными и необходимыми»

Американский президент Дональд Трамп и его французский коллега Эмануэль Макрон во время телефонного разговора в связи с ударами западных стран по Сирии договорились оказывать совместное противодействие ИГ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

Как отмечается, главной темой разговора двух лидеров стал коллективный ответ на якобы использование химического оружия сирийским президентом Башаром Аль-Асадом 7 апреля.

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«Оба лидера подтвердили, что совместные авиаудары были успешными и необходимыми для сдерживания Асада от любых дальнейших действий по использованию химического оружия. Они также обсудили необходимость активизации международных усилий по стабилизации в Сирии для обеспечения долгосрочного поражения ИГ», — говорится в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган во время телефонного разговора пришли к выводу о необходимости совместной работы для поиска политического решения по ситуации в Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.