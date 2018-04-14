Макрон предложил Эрдогану активизировать сотрудничество по Сирии

Глава Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом попросил у турецкого лидера более тесного взаимодействия, чтобы найти решение по Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Макрон хочет найти «всеобъемлющее политическое решение» для Сирии. Также французский лидер поблагодарил Эрдогана за поддержку ракетного удара по сирийским объектам, который нанесли США, Великобритания и Франция.

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Ранее Эрдоган заявил, что химатаку в Сирии нельзя оставлять безнаказанной.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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