Ле Пен назвала удар западных стран по Сирии серьезной ошибкой

Глава французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен оценила нанесенный Францией, Великобританией и США удар по Сирии. Об этом сообщает RT.

«Это наша серьезная ошибка, однако она — лишь одна из всей массы совершенных нами. С 2011 года мы не прекращали делать ошибки и вмешиваться в дела других стран», — заявила Ле Пен.

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Она добавила, что осуществленная без согласия ООН операция может иметь серьезные последствия для французской стороны.

«Во вторник премьер-министр, выступая перед парламентом, заявил, что была осуществлена химическая атака, и вина лежит на Башаре Асаде. Если у них есть подтверждения, они должны их показать! Абсурдно, что международные эксперты были направлены для расследования, а выбор в пользу военных действий был сделан за день до их прибытия», — сказала Ле Пен.

По ее словам, Франция не действовала с мудростью и осторожностью.

«…у меня есть такое чувство, каждый французский президент хочет провести свою собственную маленькую войну», — отметила Ле Пен.

Ранее во французском городе Марсель состоялся митинг против политики действующего президента страны Эммануэля Макрона.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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