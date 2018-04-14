Источник назвал дату начала миссии ОЗХО в сирийской Думе

Работа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийском районе Восточная Гута начнется в воскресенье, 15 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в сирийском правительстве.

«Эксперты уже в Дамаске. Ожидаем, что начнут работу в Гуте, в городе Дума завтра [в воскресенье, 15 апреля]», — сказал источник.

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Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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