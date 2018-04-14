В НАТО призвали Россию открыть беспрепятственный гумдоступ в Сирию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву, Тегеран и Дамаск обеспечить устойчивый гуманитарный доступ в Сирию, передает РИА «Новости».
«Мы призываем сирийский режим, а также его сторонников — Россию и Иран, дать возможность быстрого, устойчивого и беспрепятственного гуманитарного доступа», — сказал Столтенберг по итогам совещания Североатлантического совета.
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Ранее в НАТО полностью поддержали удары западных стран по Сирии.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
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