В НАТО полностью поддержали удары западных стран по Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены блока поддержали операцию США, Великобритании и Франции в Сирии, передает РИА «Новости».

«Все члены НАТО выразили полную поддержку действиям прошлой ночи», — заявил Столтенберг.

По его словам, альянс был проинформирован о предстоящей атаке, при этом западные страны предоставили много информации.

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«У нас нет причин сомневаться в оценках и находках наших членов — Франции, Великобритании и США», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия США усугубляют ситуацию в Сирии.

«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии, несут страдания сирийскому народу, по сути потакают террористам», — заявил Небензя.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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