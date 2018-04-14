Британия оправдала атаки по Сирии международным правом

Правительство Британии выпустило официальное заявление по Сирии, в котором объяснило военное вмешательство международным правом.

«Согласно международному праву Великобритании разрешается, в исключительных случаях, принимать меры, чтобы смягчить гуманитарную катастрофу», — говорится в заявлении.

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В тексте заявления отмечается, что Британия может использовать военное вмешательство при трех условиях. Первое — это убедительные доказательства, которые приняты международным сообществом, и чрезвычайные гуманитарные проблемы, которые требуют немедленной помощи. Второе — отсутствие другого способа, кроме военного вмешательства. Третье — применение военной силы должно иметь ограничения по времени и должно использоваться только для предотвращения гуманитарной катастрофы.

По мнению британского правительства, все эти условия были соблюдены при атаке Сирии.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила об успехе ударов по Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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