Небензя уличил США и союзников в «хулиганстве»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что международная политика США и союзников в вопросе по Сирии может быть расценена как «хулиганство», передает РИА «Новости».

«Все по отработанной схеме: провокация, ложные обвинения, фальшивый приговор, наказание. Вы [США и союзники] так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах», — сказал Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН.

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Он добавил, что западные страны с «пренебрежением» относятся к уставу ООН и «подрывают авторитет» Совбеза.

Ранее сообщалось, что Россия представила проект резолюции об ударах западных стран по Сирии в СБ ООН.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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