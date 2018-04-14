Постпред США при ООН объявила окончание переговоров по Сирии

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что время для переговоров по ситуации в Сирии прошло, передает РИА «Новости».

«Время для переговоров прошло, необходимо было действовать. И это произошло прошлой ночью», — сказала Хейли.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о «выполнении миссии» США в Сирии. Также ранее в Пентагоне объяснили, почему не предъявляют доказательства химатаки в Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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