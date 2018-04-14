Эрдоган о ситуации в Сирии: химатаку нельзя оставлять безнаказанной

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара положительно оценивает удары США, Великобритании и Франции по сирийской территории, передает РИА «Новости».

По его словам, турецкая сторона следила за ситуацией в Сирии и считает действия западных стран правильными, потому что химатаку нельзя оставлять без наказания.

Реклама

«В последнее время режим (в Сирии — Газета.Ru) начал непропорциональное наступление на оппозицию. Он не только химическим, но и обычным оружием убивает людей. И обычным во много раз больше, чем химическим. В Сирии ради мира и покоя народа надо занять единую позицию и против режима, и против ИГ, и против других террористов», — заявил Эрдоган.

Он также отметил, что турецкая сторона выступает за снижение эскалации в российско-американских отношениях.

Ранее Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Она в ходе беседы поделилась с Эрдоганом подробностями операции британских вооруженных сил в Сирии. В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда осуждала применение химического оружия. Он также заявил, что преследование властей Сирии за совершенные преступления станет концом, которого ждет народ страны.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.

«Исламское государство» (ИГ) - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.