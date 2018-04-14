МИД Украины поддержал атаки США и союзников в Сирии

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с ракетными ударами по Сирии, сообщается на сайте ведомства.

«Украина выражает солидарность с США, Великобританией и Францией и поддерживает действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума, которое привело к многочисленным жертвам среди мирного населения», — говорится на сайте МИДа.

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Также в ведомстве считают, что «кремлевский режим» оказывает поддержку «преступлениям» Дамаска и препятствует работе Совета Безопасности ООН по решению конфликта в Сирии.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины Александр Турчинов поддержал удар по Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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