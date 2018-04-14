Трамп назвал оправданными миллиарды долларов потраченные на армию США

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере выразил удовлетворение в связи с успехами американских вооруженных сил после нанесения удара по Сирии.

«Очень горжусь нашей армией, которая скоро после расходования миллиардов полностью оправданных долларов станет самой лучшей, чем когда-либо в нашей стране. Ничего или никого не будет, даже близко!», — написал Трамп.

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Ранее он заявил, что лучшего результата операции в Сирии «не могло быть».

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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