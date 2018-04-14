Генштаб: силы ПВО России в Сирии приведены в боевой режим
Руководитель Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил о приведении в боевой режим работы систем ПВО России в Сирии, передает РИА «Новости».
«Российские силы противовоздушной обороны были переведены в боевой режим работы. Истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе», — сказал Рудской.
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Он также подчеркнул, что российские противовоздушные комплексы не применялись, так как «ни одна из крылатых ракет в зону российских систем ПВО не входила».
Ранее Рудской заявил о готовности вернуться к вопросу о поставках С-300 в Сирию.
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