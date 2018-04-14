В Турции заявили, что США не использовали их авиабазу для нанесения ударов по Сирии

Турецкая авиабаза Инджирлик не использовалась США для ударов по Сирии, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Об этом сообщает Reuters.

Боздаг также призвал найти политическое, а не силовое решение ситуации в Сирии.

По его слова, это является обязательным условием.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рекомендовал государственным министрам воздержаться от комментариев относительно удара США и союзников по Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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