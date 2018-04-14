Источник: Британия выпустила ракеты из-за границ воздушного пространства Сирии

Четыре британских истребителя Tornado, которые вылетели с базы ВВС Соединенного Королевства Акротири на Кипре, выпустили крылатые ракеты по территории Сирии из-за границ воздушного пространства страны, сообщил источник, близкий к сирийскому министерству обороны, передает РИА «Новости».

«В операции участвовали четыре Tornado, вылетевшие с Кипра. Операция проводилась в координации с США и Францией. Истребители выпустили ракеты по цели, находясь за пределами сирийского воздушного пространства. Самолеты благополучно вернулись на базу», — сказал источник.

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По его словам, участие Великобритании носило вспомогательный характер. Каждый из истребителей был оснащен крылатой ракетой Storm Shadow, радиус действия которой составляет 300 миль. Ракеты подобного типа программируются для наведения на цель с использованием координат GPS.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате всех выпущенных по аэродрому Думейр ракет.

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