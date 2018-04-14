Шойгу докладывает Путину оперативную обстановку по Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу докладывает президенту России Владимиру Путину оперативную обстановку по Сирии, сообщили представители военного ведомства, передает «Россия-24».

Ранее сообщалось, что у посольства России нет данных о пострадавших россиянах при ударах по Сирии.

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Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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