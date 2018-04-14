Минобороны России насчитало более 100 запущенных по Сирии ракет

США, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля» по сирийской территории. Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА «Новости».

«По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции и было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», — рассказали в ведомстве.

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По данным министерства, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

В Минобороны также отметили, что значительная часть ракет была сбита на подлете к целям сирийскими системами ПВО.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела в Сирии есть пострадавшие.

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