Источник: Москва заранее предупредила Дамаск о грядущей атаке США

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Сирийские власти заранее эвакуировали военные объекты, ставшие впоследствии целью ракетных ударов США, Британии и Франции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в региональном альянсе, поддерживающем Дамаск.

По его словам, предупреждение о необходимости эвакуировать объекты поступило от России.

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«Мы перехватили удар... Нам поступило предварительное предупреждение от России [о грядущем ударе]... и военные базы были эвакуированы несколько дней назад», — сказал источник.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что действия стран не останутся без последствий.

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