США объявили об окончании ударов по Сирии

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что серия ударов по Сирии завершена. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, сообщает Reuters.

По его словам, одной из целей был исследовательский центр, другой — хранилище химического оружия. Данфорд уточнил, что все цели были связаны с «программой химического оружия» Дамаска.

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Мэттис, в свою очередь, отметил, что США пока не планируют последующих ударов по сирийской территории. Глава Пентагона назвал обстрел «разовой атакой».

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ начать удары по Сирии. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

После заявления Трампа в Дамаске прогремела серия взрывов.