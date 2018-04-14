Мэй объяснила решение начать удары по Сирии

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что дала приказ британским войскам нанести точные удары по территории Сирии для уничтожения химического оружия, передает Reuters.

«Речь не идет о вмешательстве в гражданскую войну. Речь не идет о смене режима. Речь идет об ограниченном и точном ударе, который не усилит напряжение в регионе», — говорится в заявлении.

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Там отмечается, что будет сделано все возможное, чтобы удар не привел к жертвам среди мирного населения.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к американскому народу сообщил, что отдал приказ произвести ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе.