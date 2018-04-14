США задействовали «Томагавки» против Сирии

США используют крылатые ракеты «Томагавк» для нанесения ударов по сирийской территории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Как сообщается, американские военные производят удары сразу по нескольким целям в Сирии.

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Ранее американский президент Дональд Трамп отдал приказ начать ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. К этой операции также присоединились Великобритания и Франция.

Позднее очевидцы в Дамаске сообщили, что город сотрясла серия взрывов.

О пострадавших или погибших в результате ударов пока не сообщается.