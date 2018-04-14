Киев не исключает проведения в Донбассе «точечных АТО»

Киев допускает, что в дальнейшем в Донбассе будут проводиться «точечные антитеррористические операции» (АТО). Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью телеканалу «UA: Перший», сообщает «112 Украина».

Принятый на Украине закон о реинтеграции Донбасса меняет формат операции Киева в регионе на операцию Объединенных сил. Тем самым АТО, которая проводилась с 2014 года, официально завершается.

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«После того, как Оперативный объединенный штаб начнет работать вместо АТО, когда вместо АТО будет военная операция, мы будем говорить, что АТО выполнила свои задачи. Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться точечно — то есть так, как они и должны проводиться в соответствии с законодательством и логикой», — сказал Турчинов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко раскрыл дату изменения формата операции в Донбассе.