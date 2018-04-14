Трамп и Мэттис поспорили о масштабах ударов по Сирии

Президент США Дональд Трамп пытается убедить Пентагон нанести беспрецедентно мощные удары по Сирии, но шеф ведомства Джеймс Мэттис выступает против. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, Трамп разочарован ограниченным набором возможных действий по Сирии, которые предлагают ему военные советники.

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В то же время в разговорах с Мэттисом глава Белого дома пытается убедить его нанести удар, который «не только накажет сирийский режим, но и заставит заплатить свою цену двух его международных партнеров — Россию и Иран», рассказал источник из администрации.

«Он хочет, чтобы Мэттис немного расширил границы допустимого [в Сирии]», — добавил источник.

Тем не менее глава Пентагона выступает против, опасаясь, что подобные действия приведут к опасному столкновению с Россией и Ираном.

Ранее СМИ рассказали, что США рассматривают в качестве возможных целей для ударов в Сирии восемь объектов.