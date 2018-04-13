Белый дом: Россия не смогла остановить нападение с химоружием в Сирии

Американская разведка не может подтвердить выводы Министерства обороны России о причастности Великобритании к предполагаемой химической атаке в сирийской Думе, передает РИА «Новости».

«Наша разведка определенно говорит нам другое», — ответила на соответствующий вопрос официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что провокация с использованием химического оружия в Сирии была осуществлена при давлении со стороны Великобритании.

«Мы вновь уверены, что Сирия ответственна за это нападение с использованием химоружия. Мы также считаем Россию ответственной за то, что она не смогла остановить нападение с использованием химоружия», — сказала Сандерс.

Ранее Госдеп заявил о непричастности Британии к химатаке в Сирии.