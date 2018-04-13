В Госдепе предположили, что переговоры с Россией по Сирии ведутся на «низком уровне»

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что ей ничего неизвестно о переговорах с Россией по Сирии на высоком уровне, передает РИА «Новости».

«Я не знаю, были ли у нас переговоры на высоком уровне с Россией. Возможно, они ведутся на низком уровне», — сказала Науэрт.

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Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что действующий глава Сирии Башар Асад по меньшей мере 50 раз применял химическое оружие в стране.

«По оценкам общественности — до 200 раз», — добавила Хейли.

Также ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что главарям вооруженных отрядов боевиков в Сирии отдали приказ переходить к наступлению после возможного удара США.