Скончался командующий национальной армией Ливии

Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар скончался в Париже в возрасте 75 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Триполи.

«Поступает информация о его кончине», — сказал источник.

Хафтар родился в 1943 году в Адждабии, он принадлежит к племени аль-Фарджани. В 1969 году, когда ему было 26, он принимал участие в устроенном Муаммаром Каддафи перевороте, который свергнул монархию в стране, и впоследствии стал одним из высших офицеров и главных приближенных лидера Ливии. Хафтар получал образование в том числе в СССР: в 1977—1978 годах он прошел высшие офицерские курсы «Выстрел», а в 1983 году слушал курсы в Академии имени Фрунзе. Поэтому он, как и многие арабские высшие офицеры того времени, знал русский язык.

Некоторое время Хафтар сотрудничал с ЦРУ и разрабатывал заговор по свержению Каддафи. В 1996 году он предпринял попытку возглавить восстание в горах южной Ливии, однако оно потерпело неудачу.