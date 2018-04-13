Небензя: боевикам в Сирии приказали наступать после возможного удара США

Главарям вооруженных отрядов боевиков в Сирии отдали приказ переходить к наступлению после возможного удара США, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА «Новости».

«Нам точно известно, что главарям сирийский вооруженных группировок отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции (США). Неужели очередной виток хаоса затевается только ради этого? Предлог — предполагаемое применение отравляющих веществ в сирийском городе Дума 7 апреля», — сказал Небензя.

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Он также подчеркнул, что стягивание американской стороной сил и средств ВМС к берегам Сирии создает ощущение того, что «Вашингтон взял однозначный курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии».

Ранее в Минобороны России заявили о доказательствах провокации с химоружием в Сирии.