Минобороны рассказало о доказательствах провокации с химоружием в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о наличии многочисленных доказательств того, что 7 апреля в сирийской Думе была проведена спланированная провокация с химическим оружием, передает РИА «Новости».

«Минобороны России обладает многочисленными доказательствами, что 7 апреля в Думе была осуществлена именно спланированная провокация с целью введения в заблуждение мирового сообщества. Ее подлинная цель сегодня всем понятна — спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии», — сказал Конашенков.

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Он также назвал «огульными и голословными» обвинения в адрес правительства Сирии со стороны западных стран в применении химического оружия против мирного населения.

Ранее постоянный представитель США в ООН заявила о наличии доказательств химатаки в Сирии.