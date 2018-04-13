Генсек ООН: в международные отношения вернулась «Холодная война»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в международные отношения вернулась «Холодная война», однако больше нет механизмов контроля, которые помогали сдерживать эскалацию конфликтов, передает РИА «Новости».

«Холодная война» вернулась в полном смысле этого слова, но больше не присутствуют механизмы контроля, которые в прошлом помогали контролировать риск эскалации», — сказал Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН.

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Также он рассказал о том, каким путем должен быть урегулирован конфликт в Сирии.

«Долгие 8 лет народ Сирии страдал. Нет военного решения конфликта, урегулирование должно быть политическим — через Женевские межсирийские переговоры, как это указано в резолюции 2254 Совета безопасности, наряду с последовательными усилиями моего спецпосланника Стаффана де Мистуры», — добавил Гутерреш.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неопровержимых данных о постановочном характере инцидента в сирийской Думе. По сообщениям СМИ, там произошла химическая атака, жертвами которой стали не менее 40 человек. Россия опровергает химатаку, западные страны уверены, что к ней причастен режим лидера Сирии Асада, которого поддерживает российская сторона.