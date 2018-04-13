Голландский премьер: Нидерланды не будут участвовать в военных действиях в Сирии

Голландский премьер-министр Марк Рютте заявил, что Нидерланды не рассматривают возможность участия в военных действиях на сирийской территории. Об этом сообщает Reuters.

«У нас есть понимание возможной реакции, но в настоящее время мы не обсуждаем возможность участия Нидерландов (в военных действиях. – Газета.Ru)», — заявил Рютте.

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Он также не исключил, что сирийское правительство использовало химическое оружие.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые данные о том, что предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб.

«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», — сказал Лавров.