СМИ: китайский аналог «Кинжала» может достичь территории США

Китайские ракетные войска провели испытания аэробаллистической ракеты, являющейся аналогом российского «Кинжала». Об этом сообщает The Diplomat со ссылкой на источник в американском правительстве.

Как отмечается, первое тестирование ракеты CH-AS-X-13 состоялось в декабре 2016 года. Во время последних испытаний в начале 2018 года ракету запускали с советского бомбардировщика Ту-16, боевой радиус которого составляет примерно 6 тыс. км. Это свидетельствует о способности ракеты достичь территории США.

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По оценке американской стороны, такие ракеты будут готовы для развертывания к 2025 году. Издание отмечает, что подобными ракетами располагает и Россия.

Ранее сообщалось, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» могут при необходимости поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры.