За неделю 24 летательных аппарата вели разведку у границ России

За неделю 24 иностранных летательных аппарата вели разведку у границ России, передает РИА «Новости».

«Двадцать четыре летательных аппарата вели воздушную разведку вдоль границ России. Нарушений воздушного пространства России не допущено», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что российским военным самолетам дежурных сил ПВО пришлось четыре раза подниматься в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о наращивании военного потенциала НАТО у российских границ.

Президент также подчеркнул, что граница страны должна оставаться хорошо защищенной и максимально прозрачной.