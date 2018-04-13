В Минобороны начали проверки в шести соединениях РВСН

В шести соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России начались контрольные комплексные проверки по итогам зимнего периода обучения, передает РИА «Новости».

«В Ракетных войсках стратегического назначения продолжаются контрольные комплексные проверки частей и соединений войск по итогам зимнего периода обучения 2018 учебного года», — говорится в сообщении Минобороны.

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В ведомстве пояснили, что проверки начались в Тейковском ракетном соединении в Ивановской области, а также в Козельском, Йошкар-Олинском, Татищевском, Барнаульском и Ясненском ракетных соединениях.

Воинские части и подразделения ракетных соединений будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, морально-психологического состояния личного состава, противодействия терроризму, а также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки.