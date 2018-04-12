Земан не верит в военный конфликт России и США

Президент Чехии Милош Земан заявил, что не верит в развязывание военного конфликта между Россией и США из-за Сирии. Об этом сообщает TV Barrandov.

«Только полный сумасшедший развязал бы из-за Сирии третью мировую войну. Таким сумасшедшим разве что мог бы стать какой-нибудь генерал, американский или российский. Я в этом отношении (возможности военного конфликта России и США. — «Газета.Ru») считаю себя оптимистом. На мой взгляд, и российская, и американская сторона предпринимают необходимые усилия для того, чтобы не произошло вооруженного столкновения между их армиями», — сказал Земан.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пока не принял решение об ударе по Сирии.

Накануне Трамп призвал Россию готовиться к тому, что США нанесут ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химическую атаку в сирийской Думе.