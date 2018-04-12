Кабмин Великобритании призвал к единому ответу на химатаку в Сирии

Кабинет министров Великобритании постановил, что премьер-министр страны Тереза Мэй должна координировать ответные действия на предполагаемую химатаку в Сирии с США и Францией, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение офиса премьера.

«Кабинет согласился, что режим Асада и в прошлом применял химоружие, и что с высокой степенью вероятности режим несет ответственность за субботнюю химатаку. Премьер-министр заявила, что это еще один пример эрозии международного законодательства в том, что касается применения химоружия, что серьезно беспокоит нас всех», — говорится в сообщении.

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По итогам обсуждения кабмин пришел к выводу о необходимом ответе на применение химоружия.

«Кабинет согласился, что необходимо принять меры для облегчения страданий населения и для предотвращения дальнейшего применения химоружия режимом Асада. Кабинет согласился, что премьер-министр должна продолжать работать с союзниками в США и Франции над координацией международного ответа», — отмечается в заявлении.

Ранее телеканал NBC сообщал, что власти США нашли нервно-паралитическое вещество в анализах из Сирии.