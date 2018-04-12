Небензя пообещал созвать открытое заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия созовет открытое заседание Совета Безопасности по угрозе мира из-за ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».

«Мы в ближайшее время попросим Совет Безопасности созвать открытое заседание с участием генерального секретаря ООН, чтобы обсудить эту тему [ситуации в Сирии]», — сказал Небензя.

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Ранее Небензя заявил, что угроза применения силы в Сирии нарушает устав ООН.

Также ранее стало известно, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) начнет работу в Сирии 14 апреля, чтобы установить достоверность сообщений о химатаке в регионе.