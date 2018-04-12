СМИ: Италия не будет воевать в Сирии

Власти Италии приняли решение не вводить свои войска в Сирию, однако предоставят союзникам логистическую поддержку. Об этом сообщает агентство Agenzia Nova со ссылкой на источники в офисе премьер-министра страны Паоло Джентилони.

По данным агентства, в разговорах с главами союзных стран премьер подтвердил «твердое осуждение» нарушений прав человека и насилия, которое применяется против гражданского населения Сирии. Сообщается, что Джентилони подтвердил отказ Италии от участия в военной кампании в Сирии, но подчеркнул, что страна будет оказывать материально-техническую поддержку деятельности союзных сил.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили предполагаемые химические атаки в Сирии.