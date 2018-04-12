ОЗХО назвала дату начала работы миссии в Сирии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в твиттере подтвердила, что группа экспертов отправилась в Сирию для расследования предполагаемой химической атаки в сирийской Думе.

«ОЗХО подтверждает, что команда миссии находится на пути в Сирию и начнет свою работу с 14 апреля», — говорится в сообщении.

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Ранее СМИ сообщили, что первая группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в столицу Ливана Бейрут, оттуда они направятся в Сирию.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за незамедлительное расследование сообщений о химатаке в Сирии.