Швеция предложила отправить миссию по разоружению в Сирию

Постоянный представитель Швеции при ООН Олоф Скуг заявил, что страна внесла проект резолюции в Совет Безопасности ООН по отправке в Сирию миссии высокого уровня по разоружению, передает РИА «Новости».

«Мы предложили коллегам обсудить сегодня [четверг, 12 апреля] возможность отправки в Сирию миссии высокого уровня по разоружению, которая разберется со всеми неразрешенными вопросами раз и навсегда», — сказал Скуг.

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Он отметил, что коллеги по Совбезу в данный момент изучают шведское предложение. Скуг подчеркнул, что хочет выставить документ на голосование «как можно быстрее».

Ранее источник сообщил, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в Бейрут, оттуда они поедут в Сирию.