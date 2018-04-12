Пентагон попросил увеличенное финансирование на операцию на Ближнем Востоке

Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон запрашивает увеличенное финансирование на военные операции в ближневосточном регионе в 2019 году, передает РИА «Новости».

«Бюджет 2019 года предусматривает продолжение увеличения закупок предпочтительного и современного вооружения и покрытия потребностей текущих действий на Ближнем Востоке и отражает потребность в большем количестве резервов», — сказал Мэттис.

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Конкретные цифры глава ведомства не назвал.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о сроках военных ударов по Сирии. Также ранее он удивился, что США никто не благодарит за действия в Сирии.