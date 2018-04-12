СМИ сообщили о прибытии самолетов разведки США на Крит

Два самолета американской разведки прибыли на греческие остров Крит. Об этом пишет местный портал Iefimerida.

Самолеты приземлились в аэропорту «Никос Казандзакис» неподалеку от Ираклиона. Речь идет о моделях MC-12S EMARSS и MC-12W Liberty, которые использовались во время операций в Афганистане и Ираке.

Реклама

Экипаж самолетов состоит из четырех человек: командир, пилот и два офицера, занимающихся сбором информации.

Ранее СМИ сообщили, что самолеты британских ВВС, расположенные на Кипре, были приведены в полную боевую готовность с целью нанесения авиаудара по Сирии.