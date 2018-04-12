США выделят $2 млрд на создание управляемого ракетного оружия

США готовы выделить $2 млрд на «разработку и доработку технологий производства управляемых ракет». Об этом пишет RT со ссылкой на документ, опубликованный управлением по работе с подрядными организациями армии США.

«Работы по настоящему подряду включают разработку технологий, которые позволили бы усовершенствовать все процессы, связанные с применением управляемого ракетного оружия, увеличить его радиус действия, расширить зону действия средств ПВО и обеспечить мобильным силам возможность поражать цели на ходу», — цитирует документ RT.

Реклама

Также отмечается, что к иностранным компаниям, готовым выполнить контракт, будут применяться условия, «которые могут помешать им принять участие в данной деятельности».

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам американцев по Сирии.