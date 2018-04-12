Белый дом обвинил Россию в невыполнении обязательств по Сирии

По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, российское руководство не смогло выполнить взятых на себя обязательств по гарантии неприменения Сирией химического оружия, передает РИА «Новости».

«Они не смогли этого сделать. Они также помогли Сирии, наложив вето на 6 различных резолюций СБ ООН, которые помогли защитить (президента САР Башара) Асада», — сказала Сандерс.

Реклама

Он также подчеркнула, что российская сторона проявила себя «с плохой стороны», однако выразила надежду на изменение поведения властей страны.

Ранее сообщалось, что Россия вводит военную полицию в Восточную Гуту для обеспечения безопасности.

Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.