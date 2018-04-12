Мэй обсудит с кабмином военное вмешательство в Сирию

Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй проведет встречу с членами кабинета министров 12 апреля, в ходе которого планирует обсудить участие страны в военных действиях против Сирии, передает РИА «Новости».

«Я могу подтвердить, что завтра состоится совещание кабинета министров, на котором данный вопрос будет обсуждаться», — сообщила представитель офиса премьера.

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Ранее сообщалось, что Мэй готова присоединиться к военным действиям против «режима» президента Сирии Башара Асада, в качестве ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе и собирается принять данное решение без согласования с парламентом страны.

Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.