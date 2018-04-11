Белый дом об ударе по Сирии: решение пока не принято

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что окончательное решение о ракетном ударе по Сирии, в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, пока не принято. Об этом сообщает Reuters.

«Все варианты рассматриваются. Президент также оставляет ряд других вариантов по Сирии, помимо ракетного удара», — сказала Сандерс.

Реклама

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва убеждена, что выдуманный предлог якобы использования химического оружия в сирийской Думе не может быть поводом для силовых действий.

Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.